【写真】髙地優吾の帆前掛け＆長靴姿のスタイル抜群ラーメン修行ルック①② SixTONESの高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）がTBS系『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』公式Xに登場。ラーメン修行ルックを披露している。 ■調理白衣に“麺”と書かれた紺色の帆前掛けを締めて修行に挑む高地 高地は6月5日20時55分からスタートの『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』に出演