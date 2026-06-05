ドジャースのマックス・マンシー内野手が4日（日本時間5日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「5番三塁」で先発出場。5回表の第2打席で、一塁ゴロを放った際にベースに駆け込んできた相手野手と激突。試合途中で交代した。球団公式Xによると「マンシーは呼吸困難の症状があり、脳震とうの検査のため試合を離れた」という。 ■敵地も騒然、両者途中交代 この試合「5番三塁