陸上自衛隊とアメリカ海兵隊による日米共同訓練が6月20日から始まるのを前に、演習場がある山都町では住民への説明会が開かれました。 3日に行われた説明会には地元の住民など約50人が出席し、九州防衛局や陸上自衛隊西部方面総監部の担当者が訓練の詳細について説明しました。日米共同訓練は、九州・沖縄で実施され、県内では、山都町の大矢野原演習場や熊本市の健軍駐屯地、益城町の高遊原分屯地で行われます。大矢野原演習