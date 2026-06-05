4日から始まった「歯と口の健康週間」を前に、くまモンと日本歯科医師会のPRキャラクターによるコラボイベントが熊本市のくまモンスクエアでありました。 白衣を着たくまモンとともに会場に現れたのは、日本歯科医師会のPRキャラクター「よ坊さん」です。4日から始まった「歯と口の健康週間」の周知を目的に初めて行われ、イベントではくまモンと「よ坊さん」が歯に関するクイズやダンスで共演しました。イベント