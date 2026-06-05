サントリーグループは2026年6月4日、東京都港区にある「コラボレイティブセンター（以下、コラボセ）」の取り組み説明会、並びに現場見学会を実施した。「コラボセ」は障がいのある社員が、ほかの社員と同じオフィス環境で働きながら、同グループ各社の業務を担う部署である。今回、「コラボセ」が具体的にどのようなことを行っているのかなどについて、登壇者が説明した。サントリービジネスシステム株式会社 コラボレイティブセ