国内で次世代半導体の製造を目指す「ラピダス」に対し、日本政府が2度目となる1500億円の追加出資を行いました。赤沢亮正 経済産業大臣「（ラピダスに対して）1500億円の出資を実行しました。国益のために必ず成功させなければならない国家的プロジェクトとして、引き続き成功に向けて全力で取り組んでまいります」赤沢経済産業大臣は政府が半導体製造会社の「ラピダス」に対し、2月の1000億円の出資に続き、きょう（5日）150