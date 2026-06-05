バスケットボール男子Bリーグ1部の島根は5日、2026-27シーズンと新リーグ「B.LEAGUE PREMIER」の開幕に向けたクラブブランド刷新発表会を開催した。公式サイトを通じ、新ロゴに込めた思いを説明。創設から17年目を迎え「継承と革新」をテーマに新たな時代へ進化する構想を示した。発表会では、新たなプライマリーロゴが初公開された。ロゴのベースは「S」と「M」を組み合わせた造形で、選手、ファン、パートナーが一体となるク