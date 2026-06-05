縦型動画コンテンツなどを手がけるQREATIONは、生成AIを活用した新たなコンテンツ開発拠点「AIエンタメスタジオ」の第1弾プロジェクトとして、縦型ショートシリーズ『ニューヒロインは私!』を、5日1から配信開始した。『ニューヒロインは私!』○おとぎ話を現代の視点で書き換える同作は、世界中で長く語り継がれてきたおとぎ話をモチーフに、現代を生きる彼女たちの視点から書き換えていく新感覚のフェアリーテイル。新しい時代の