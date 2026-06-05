「あのときやっておけばよかった」と後悔したことはありませんか？転職、資格取得、新しい出会い、挑戦してみたかったこと。振り返ると、結果よりも“やらなかったこと”のほうが心に残るものです。一方で、大きな後悔を繰り返しにくい人もいるでしょう。その差は、才能や運の良さではなく、“チャンスとの向き合い方”にあります。“完璧な状態”を待ちすぎないチャンスを掴む人は、「もっと準備してから」と考えすぎません。もち