今までは恋愛の話ばかりだったのに、急に仕事や住まい、将来の話が増える。そんな変化に気づいたことはありませんか？男性は、本気度が高まるほど“今”だけではなく“その先”を意識するように。本音は、将来に関する話題の出し方に表れています。仕事や人生設計の話が増える本気で考えている相手には、男性は仕事の目標や今後の働き方、将来的にやりたいことなど自分の思い描く将来像を自然と話すようになります。これは単なる雑