エスピーオーは、チャオ・ルースーとウィリアム・チャン共演の中国ドラマ『私の完璧な結婚』のDVDレンタルを2026年8月5日に、セルDVDの販売を8月14日に開始する。また、デジタル配信も8月に開始となる。チャオ・ルースーとウィリアム・チャン共演の中国ドラマ『私の完璧な結婚』『私の完璧な結婚』は、チャオ・ルースーとウィリアム・チャンが初の夫婦役共演を果たした恋愛ドラマ。中国ドラマの一般的なヒット作の熱度平均が10,000