「素直に好きって言えない…」そんな不器用さが、実は男性の心を一番くすぐることも。強がりや照れ隠しの裏にある“本音”を、男性は敏感に感じ取るものです。そこで今回は、男性が「可愛い」と思わず心を動かされてしまう女性のリアル仕草を紹介します。「たまたまだよ」と言い訳しながらの優しさ差し入れを渡すときに「余ったから持ってきただけ」と言ってしまうなど、親切に“ついで”をつける行動。男性はその奥に「わざわざ自