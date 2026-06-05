朝、鏡を見たときに「なんだか顔色が冴えない」「ファンデーションがきれいにのらない」と感じることはありませんか？年齢とともに乾燥やくすみが気になりやすくなりますが、実は朝の洗顔習慣が肌印象に影響していることも。寝ている間に分泌された皮脂や汗、夜のスキンケアの油分は、水だけでは落としきれない場合があり、毛穴の目立ちやゴワつき、メイクのりの悪さにつながることがあります。そこで注目したいのが、泡立て不要で