ジャン・ワンイーとジン・ティエンがW主演するラブロマンス時代劇『似錦（スージン）〜華めく運命〜』が、2026年9月2日にDVDレンタルおよび販売開始となる。セル版レンタル版『似錦（スージン）〜華めく運命〜』は、転生をテーマに、過去の因縁、愛と復讐、そして運命をかけた戦いが描かれる、壮大なラブロマンス時代劇。ジャン・ワンイー演ずるユー・ジンとジン・ティエン演ずるジャン・スーという二人の対照的なキャラクターと切