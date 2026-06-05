「大きな買い物はしていないのに、お金が残らない」という感覚はありませんか？家計簿を見返しても特別な出費は見当たらない。それなのに思うように貯金が増えない。そんな人は、“ちょこちょこ出費”が積み重なっているのかもしれません。最近は、節約のために「お金の流れを把握する」という考え方が主流になりつつあります。だからこそ、大きな固定費だけでなく、日常の小さな支出にも目を向けることが大切です。“少額だから大