X更新ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が4日、自身のXを更新した。公開された超極上の“おすそ分け”がファンの間で大きな話題を呼んでいる。井上は「お腹空いたね。。ちょっと凄すぎたからおすそ分け」と記し、1枚の写真をアップ。それは大皿いっぱいに美しく敷き詰められた見事な厚切りの牛タン。美しいサシが入った極上の逸品だった。究極の“食テロ”投稿にファンはSNSで反応した。投