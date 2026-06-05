女優・今田美桜が公開した近影が反響を呼んでいる。今田は５日までに自身のインスタグラムを更新。「いろいろです」と記し、近況を複数枚の写真で報告した。この投稿には「世界一の笑顔！」「可愛すぎます」「相変わらず、ビジュが大爆発」「笑顔もお衣装も髪形も全てが素敵」「ほんと美人さん」「色んな美桜ちゃんが見れて嬉（うれ）しい疲れ吹っ飛んじゃった！」「可愛すぎ！最高の笑顔」「憧れです」「美桜ちゃんが笑っ