◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第３日Ａブロック▽法大５―３慶大（５日・神宮）法大が逆転で慶大に勝利し、新人戦グループＡの首位通過が決定した。４回まで３点のリードを許すも、７回に同点。３―３で迎えた９回には１死三塁から代打・田中信（２年＝沼津東）が左中間への適時二塁打を放ち勝ち越した。投手陣は５人の継投で、４回以降は慶大打線を無得点に封じた。９回のマウンドには、プロ通算２１３３安打