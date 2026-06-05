我が子可愛さに、他の子よりも優れていると思ってマウントを取りたがる困ったママが。子供の気持ちを何でも理解しているつもりでいたら、まさかの本音に絶句！？今回は、筆者の友人から聞いた幼稚園でのママ友マウントエピソードをご紹介します。 楽しくない！！ マウントママ！ 子供からの一撃！