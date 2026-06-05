中国の習近平国家主席が8日から1泊2日の日程で北朝鮮を国賓訪問する。中国国営の新華社通信は5日、中国共産党中央委員会対外連絡部報道官の発表を引用し、このように伝えた。今回の訪問は、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の招待により実現した。習主席の訪朝は、2019年6月20〜21日の平壌訪問以来、約7年ぶり。当時、習主席は2012年末の政権発足後初めて北朝鮮を国賓訪問し、金委員長と首脳会談を行った。北朝鮮の朝