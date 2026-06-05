◇ナ・リーグドジャース2−3×ダイヤモンドバックス（2026年6月4日フェニックス）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季初のサヨナラ負けを喫し、3連勝を逃した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は完全休養となった大谷翔平投手（31）に言及した。“積極休養”のため、スタメンから外れた大谷は2−2の9回表、ベンチで準備に動く姿が見られた。ただ、2死からスミスが二塁打で出塁し