大バズり中のシンガー・ソングライター、杉本ラララが日本最大級の野外ロックフェスティバル「ＦＵＪＩＲＯＣＫＦＥＳＴＩＶＡＬ’２６」（７月２４〜２６日、新潟・苗場スキー場）に出演することが５日、分かった。この日、第５弾ラインナップが発表され、ＴＨＥＰＡＬＡＣＥＯＦＷＯＮＤＥＲ、苗場食堂、ＯＲＡＮＧＥＥＣＨＯといったフジロックの名物ステージの出演者が明らかになったもの。初日２４日の苗場