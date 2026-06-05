2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が4日、グループ結成10周年を迎えた。まずは、前日3日夜からYouTube公式チャンネルでカウントダウン生配信で、リスナー（ファン）とともに記念日を迎えると、早朝からは、フジテレビ系の「めざましテレビ」、「ノンストップ！」にVTR出演。午後5時には、10周年記念の新曲「シンデレラへ。」のミュージックビデオを公開。夜には初となる実写出演（顔スタンプ）で、フジテレビ系歌番組「STAR」