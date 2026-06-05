民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は5日から、2026年の夏ドラマに出演する俳優6人の過去作品をそろえた「俳優特集」を無料で展開している。【写真】寄り添い合いラブラブ…微笑ましい山ちゃん＆蒼井優今回の「俳優特集」は、蒼井優、今田美桜、夏帆、堺雅人、前田敦子、松本若菜の出演作品を順次配信。蒼井優『高校教師（藤木直人、上戸彩）』、今田美桜『セミオトコ』、夏帆『じゃあ、あんたが作ってみろよ』