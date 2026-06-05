令和の歌舞伎界を席巻する「小川家」は三代目中村時蔵の子孫たちで、中村萬太郎もその一人だ。「六月大歌舞伎」（３〜２５日、東京・東銀座の歌舞伎座）では小川姓（本名）で現役の歌舞伎俳優１６人が勢ぞろいするだけでなく、萬太郎の長女、小川加奈絵が“１７人目”として舞台に上がる。（武田実沙子）子宝に恵まれた大正・昭和の名女形・三代目時蔵の子孫たちは現在、播磨屋（中村歌六家）と萬屋（よろずや）（時蔵家）に一