「ダイヤモンドバックス３−２ドジャース」（４日、フェニックス）ドジャースが痛恨の今季初サヨナラ負けで連勝が２で止まった。大谷翔平投手は試合終盤に代打で準備するも出番がなく、欠場となった。九回１死からスコットがマルテに左翼へサヨナラ本塁打を被弾。左腕は呆然とした表情でベンチにさがり、敵地は大歓声に包まれた。序盤からロブレスキーとダイヤモンドバックス・ネルソンの熾烈な投手戦となったゲーム。動い