日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（8月4日、集英社）の発売を記念して、6月8日にYouTube生配信を行うことが決定した。配信タイトルは、「みんなであそぼ！かほりんの森！」。日向坂46公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」で8日午後8時頃から開始となる。また、当日に写真集を予約すると、限定特典として写真集未掲載カット使用の折り目なしB3ポスターと、「あなたにマイアミをおすそわけ！」直筆ミニイラスト入り、