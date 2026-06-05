ローソンとローソンストア100は5月28日、新業態の首都圏型ミニスーパー「Lミニマート」の1号店「Lミニマート小平仲町店」（東京都小平市）をオープンした。生鮮、冷凍食品、日配品を大幅に強化し「日常の食材購入」に特化。単身・共働き世帯の増加を背景に、“街の小さなスーパーマーケット”として新たな店舗モデルの実証を進める。6月に東京都板橋区と神奈川県平塚市に出店し、計3店舗で実証実験を行う。いずれもローソン