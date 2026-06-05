女の子とわんこのホッコリするワンシーンが話題を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で52万9000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。 【動画：朝、3歳の女の子が『寝ている犬を起こそうとした』結果→反応がなく『死んでしまった』と勘違いして…】 3歳の女の子が目覚めたら… TikTokアカウント「pupuch0114」の投稿主さんは、トイプードルの『ぷぷ』ちゃんの日常を