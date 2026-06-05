昭和産業は8月1日納品分から、家庭用製品の価格改定を実施する。輸入小麦の政府売渡価格改定に加え、原材料や燃料費、物流費等のコストが上昇しているため。家庭用小麦粉は約3〜4％、家庭用プレミックス約3〜13％、家庭用パスタ約2〜5％、家庭用乾麺約4〜6％、その他家庭用製品約2〜8％の値上げとなる。ソース