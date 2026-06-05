日本アクセスはこのほど、本社ACCESSホールで2026年度「アクセス乾物乾麺市場開発研究会」総会を開催した。2019年に発足したアクセス乾物乾麺市場開発研究会（以下、AK研）は8年目を迎え、会員企業数はメーカー161社に拡大。メーカー、卸が一体となり、乾物・乾麺市場の活性化と新たな需要創出に向けて活発な活動を推進している。冒頭、あいさつした日本アクセスの服部真也社長は「消費者の節約志向や購買行動の変化、小売業