セイコーウオッチは、＜セイコー プロスペックス＞より、PADIの創設60周年と、PADIとのパートナーシップ10周年を記念した限定モデルを7月10日に発売する。希望小売価格は107,800円（税込）で、全世界8,000本（うち国内700本）の数量限定となる。 【画像あり】地球・海の青を新色で表現本体外観 1965年、セイコーは国産初のダイバーズウオッチを発売した。防水時計が一般的ではなかっ