日本サッカー協会（JFA）は5日、同日に日本代表の公式LINEスタンプ最新版を発売することを公式サイト上で発表した。JFAの公式サイトは「日本サッカー協会（JFA）は6月5日（金）、コミュニケーションアプリ『LINE』でお使いいただける『サッカー日本代表公式スタンプ2026 ver.』の販売を開始します」と発表した。同スタンプは2025年11月から2026年3月の代表戦に出場した選手の中から出場時間上位32名をピックアップしたもので、