国際親善試合が4日に行われ、スウェーデン代表とギリシャ代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026では、オランダ代表、チュニジア代表、そして日本代表と同居するグループFに入ったスウェーデン代表。欧州予選ではグループBの最下位に沈むなど苦戦を強いられたが、UEFAネーションズリーグの成績によって出場権を手にした2次予選（プレーオフ）を勝ち抜き、2大会ぶりにFIFAワールドカップの出場権を掴み取った。スウェーデン