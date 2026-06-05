アップル（Apple）は、動画配信サービス「Apple TV」で配信する「フライデーナイト ベースボール」について、7月に配信するスケジュールを発表した。 「フライデーナイト ベースボール」は、レギュラーシーズンを通して、日本時間の毎週土曜日にMLB2試合が配信される番組。今月は、7月4日から8月1日まで、合計9試合の配信が予定されている。 「フライ