日本代表は4日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ2日目の練習を行った。ストレッチやボール回しなどのウォーミングアップメニューをこなした後は、ハーフコートでクロスから得点を狙う形などを練習し、約1時間半で終了。遠藤航は3日に続いて別メニュー調整となり、瀬古歩夢もハーフコートでのゲーム形式以降は全体練習を離れてトレーナーと個別調整を行った。また4日の練習はU-19日本代表からDF藤川虎