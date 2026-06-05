人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が4日に自身のアメブロを更新。友人から届いたおしゃれな新居祝いを公開した。この日、桃は「友達から送ってもらった新居祝いが…びっくりするほどおしゃれだった…！！」と切り出し、プレゼントの写真を複数枚公開。贈り物について「新鮮なお野菜詰め合わせと、フルーツトマトの詰め合わせ！！さくらんぼ、ブルーベリー、バジルが添えてあって、可