料理研究家の桜井奈々が4日に自身のアメブロを更新。ゴールデンウィークに家族で訪れた4泊5日の北海道旅行でかかった総額を公開した。この日、桜井は「GWに4泊5日4人北海道旅行」と切り出し、旅行先として北海道を選んだ理由について「ズバリ！OFFシーズンだから！安い！GW沖縄などはハイシーズン並みの価格帯ですが北海道は、、それに比べたらお得」と説明した。続けて、旅の内容について「北海道で行きたかった回転寿司も2店行き