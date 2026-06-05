日本代表DF長友佑都が、FIFAワールドカップ2026に臨むチームにサポートプレーヤーとして帯同することが決定した“盟友”吉田麻也についてコメントした。今回が5回目のW杯となる長友にとっては、大舞台を目前に控えた準備も勝手知ったるものだ。事前合宿地のメキシコ・モンテレイで調整を行うなか、39歳のベテランサイドバックは「全然思ったより暑くないですね。日本の夏知ってるんで」と意に介さず。一方で「まあ湿度がね、結