北中米ワールドカップに臨む日本代表に驚きのニュースが舞い込んだ。５月31日のアイスランド戦で「一旦区切り」と代表活動を終えた吉田麻也がサポートプレーヤーとして現地６月５日から再びチームに帯同することになった。４日の練習前に山本昌邦技術委員長から明かされたが、この構想自体はアイスランド戦前から温められていたという。吉田が現役選手で本人やクラブとの調整もあり、５日の合流になったそうだ。この決定を受