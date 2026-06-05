timeleszの寺西拓人さんは6月4日、自身のInstagramを更新。首元にタトゥーシールをあしらったショットを公開し、ファンからは歓喜の声が寄せられています。【写真】寺西拓人の首元タトゥーシール姿「メロ西すぎますやん…」寺西さんは「最近のあれやこれや」とつづり、11枚の写真を投稿。満面の笑みを浮かべる自撮りショットや撮影のオフショットなどさまざまな寺西さんの姿が写っていますが、注目は1枚目です。セルフィーと思われ