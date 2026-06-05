Perfumeのあ〜ちゃんは6月4日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を披露し、反響が寄せられました。【写真】あ〜ちゃんのウエディングドレス姿「ドレス姿のあ〜ちゃん綺麗すぎて見た瞬間号泣」あ〜ちゃんは「Perfume"コールドスリープ"-25 years Document- こんなシーンもあるよ」とつづり3枚の写真を投稿。5月15日から公開しているPerfumeのドキュメンタリー映画のオフショットを公開しました。白いウエディングドレス