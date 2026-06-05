吉野家は、6月4日から、全国の吉野家店舗（一部店舗では販売価格が異なる。また、一部店舗では販売していない）において、期間限定商品「麦とろ牛皿御膳」「とろろおくら牛丼」「冷汁」を販売開始した。「麦とろ牛皿御膳」は、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁とともに、吉野家の牛皿を楽しめる、暑い季節に人気の定番メニュー。今年は、とろろの食感を見直し、シャキシャキ感をほどよく残したゴロシャキ食感に仕上げた。さらに