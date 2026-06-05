レディースフォーマルウェアを展開する東京ソワールは、理究の運営する小学校受験塾「理英会」監修のもと、学校説明会・見学会・願書提出・面接など、小学校受験シーンに対応する母親向けスーツを、発売した。近年、少子化が進む中、子ども一人あたりにかける教育投資への関心は高まっており、私立小学校を選択する家庭層は一定規模を維持している。文部科学省「学校基本調査」（文部科学省「令和5年学校基本調査」私立学校の学生