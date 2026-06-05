アイシンは、SB C＆Sが国内販売する、ThinkAR Japanが開発したAIスマートグラス「AiLENS V1（エーアイレンズ ヴイワン）」と、同社の文字起こしアプリ「YYSystem」との連携商品が、6月5日から販売を開始する。「YYSystem」は、音声をリアルタイムで文字化し、会話内容の可視化・記録・共有を可能にするアプリケーション。これまで、聴覚障がい者の方のコミュニケーション支援をはじめ、会議、商談、現場作業など、さまざまな場面で