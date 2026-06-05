「GEL−KAYANO 33」アシックスジャパンは、同社を代表する高機能ランニングシューズ「GEL−KAYANO」シリーズから、安定性と快適性を追求した「GEL−KAYANO 33（ゲルカヤノ33）」4品番を、6月11日にアシックスオンラインで先行発売し、6月18日にアシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）、全国のスポーツ用品店で順次発売する。「GEL−KAYANO」シリーズは、1993年から展開している同社を代表する長距離ランニング用