デロンギ・ジャパンは、電気ケトルシリーズをリニューアルし、「デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル（KBOE1260J）」「デロンギ アイコナ・ヴィンテージ 電気ケトル（KBOV1240J）」「デロンギ アクティブ 電気ケトル（KBLA1240J）」の3シリーズを、6月18日から順次発売する。電気ケトルは、朝の白湯やコーヒー、紅茶、食事の準備、くつろぎのお茶時間まで、毎日の暮らしに欠かせないキッチン家電のひとつ。お湯を