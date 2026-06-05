YOASOBIの「夜に駆ける」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において、史上3作目、自身初の400万ポイントを達成。最新6月8日付で週間0.4万PT（4,189PT）を獲得し、累積ポイントが400.2万PT（4,002,188PT）に到達した。【動画】YOASOBI「夜に駆ける」MV同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したものとなる。なお、累積400万ポイントの達成は、M