■MLBダイヤモンドバックス3ー2ドジャース（日本時間5日、チェイス・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースは敵地で行われたダイヤモンドバックス戦で、今季初のサヨナラ負けを喫した。試合は、先発のJ.ロブレスキー（25）が6回無失点の好投も、打線はチーム最多14本塁打を放っているM.マンシー（35）が負傷交代するアクシデントに見舞われた。2−2の同点で迎えた9回裏、5人目