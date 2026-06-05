『行方不明展』『恐怖心展』などをヒットさせたホラークリエイティブカンパニーの株式会社闇（MBSグループ）が5日、新たにゲームレーベル「YAMI GAMES」新設を発表した。今夏に第1弾タイトルをリリースする。【動画】怖い…『たろうくんはいってきました』「株式会社闇は、これまで数々の恐怖体験を世に送り出してきました。この度、より深く楽しめる恐怖を追求するため、独自のゲームレーベル『YAMI GAMES』を設立いたします